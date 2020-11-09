Kış Giyim Modasında Tesettür Elbise ve Eşofman Takımları

Tesettür elbise modelleri birbirinden farklı kumaş ve tarzlar ile her mevsimde ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Kış sezonunda çoğunlukla triko elbiseler tercih edilirken yaz sezonunda ise pamuklu ya da keten modeller tercih edilebilmektedir.

Elbise seçimleri yapılırken, kişilerin vücut şekillerine uyumlu modellerin tercih edilmesi önemli olmaktadır. Kilo problemi olanlara yönelik lastikli olmayan düz kesimler önerilirken, daha spor bir tarz isteyenler için valonlu elbiseler önerilmektedir.

Elbise kombinleri tek parça olarak kullanılabildiği için oldukça rahat parçalardır. Kapalı elbise modellerinde yalnızca şık bir şal ve kemer ile kombin yapılarak özgün tarzlar oluşturabilmektedir.

Tesettür Eşofman takımı yılın trendi

Tesettür eşofman takımı ürünlerinin yanı sıra elbiselerde yılın trend modelleri genellikle gömlek elbise olarak bilinen boydan düğmeli elbiselerdir. Farklı modelleri ile satışa sunulan bu elbiselerin hem spor hem de şık bir tarzları olması farklı ortamlarda kullanılması için uygun parçalar olmalarını sağlamaktadır.

Kış sezonunda ise triko model elbiseler ile tesettür kombin parçalarına gerek kalmadan yeni bir tarz oluşturulması sağlanmaktadır. Düz triko elbiselerde balıkçı yaka modeller de yeni trendler arasında yer almakta olup şık bir kolye ile tamamlanabilmektedir.

Elbise modelleri içerisinde Sweatshirt şeklinde modeller de bulunmaktadır. Özellikle hafta sonu rahatlığını yansıtan bu elbiselerin spor ayakkabılar ile kombin hale getirilmesi önerilmektedir.

Tesettür Giyimi Aksesuarlar ile Şık Hale Getirin

Tesettür giyim için Elbise seçimlerinde farklı modellere gerek kalmadan aksesuar tamamlayıcıları sayesinde hem günlük olarak hem de özel gün kıyafeti olarak kullanılması mümkün olmaktadır. Siyah bir elbisede tercih edilecek olan leopar desenli kemerin aynı tonlarda seçilen bir şal ile tamamlanması şık bir davet için etkileyici bir kombin olacaktır.

Tesettür kapmodelleri de elbiselerin zengin görünümlerini desteklemekte olup uygun renk tonlarının seçilmesi sayesinde etkileyici bir tasarım oluşturulmaktadır.

Bahsettiğimiz öneri ve tavsiyelere ek olarak, seçimlerinizi belirlemeden önce her ne kadar tasarım konusu önemli olsa da konforu ön planda tutmanız ve alacağınız ürünlerin kumaş yapılarına dikkat etmeniz gerekmekte. Soğuk havalarda üşümenize yol açacak eşofman takımı ya da nefes almayan kumaşlardan üretilmiş olan bir takımı tesettür giyimde kullanmak istemezsiniz. Benzer olarak elbiselerde de seçimlerinizi kumaş ve rahat kullanım konularına dikkat ederek seçmeniz faydanıza olacaktır. Tesettür eşofman takımları gibi tesettür giyimde ihtiyacınız olan tüm ürünlere Elizamoda resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Aşağıda bu yıl sonunda moda olan kış koleksiyonundan bazı ürünlerin görsellerine ulaşabilirsiniz.