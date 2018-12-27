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  3. 27 Aralık 2018 21:47

Komandolar yolda ! Şanlıurfa'ya uğurlandı

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı bir tabur komando, TSK'nın sınır ötesi operasyonu için Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Komandolar yolda ! Şanlıurfa'ya uğurlandı
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Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı bir tabur komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Kars Harakani Havalimanı'ndaki uğurlama törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Kemal Aydın Dede ve bazı askeri personel katıldı.

TSK'nın sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarına katılacak Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Taburu'ndaki askerler de havalimanına geldi.

Burada Komando Marşı'nı okuyan askerler daha sonra 2 askeri uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.

AA

komandoKOMAND , kars , sınır ötesi
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