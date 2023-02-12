Komşuda korkutan deprem! Artvin'de de hissedildi
Gürcistan'ın Shuakhevi-Acara bölgesinde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Artvin'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gürcistan'ın Shuakhevi- Acara olarak belirlediği deprem, saat 11.07'de oldu. Yerin 7,52 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Artvin'de de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı.
DHA
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