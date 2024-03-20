Kripto para piyasası kan ağlıyor

2024'e hızlı başlayan kripto para piyasası yönünü aşağı çevirdi. 73 bin 800 dolar ile rekor kıran Bitcoin, 61 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoin yatırım fonlarından başlayan sert para çıkışları, Fed'den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi Bitcoin'de satış baskısını artırdı.

Mart ayında 73 bin 800 dolar ile rekor tazeleyen Bitcoin, 61 bin dolarlı seviyelere geri çekildi.

Bitcoin 60 bin dolarlı seviyelerde tutunma mücadelesini sürdürürken, diğer kripto paralarda da görünüm zayıfladı.

Sadece 18 Mart'ta Bitcoin yatırım fonlarından net çıkış 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.