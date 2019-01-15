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  3. 15 Ocak 2019 23:20

Küçük kızın cesedi bulundu

Hatay'da kaçak yollarla geçen yabancı uyruklu kız çocuğu, taşkın dere sularına kapılınca cansız bedenine ulaşıldı.

Küçük kızın cesedi bulundu
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Hatay’da sınırı kaçak yollarla geçen yabancı uyruklu kız çocuğu, sağanak yağışın da etkisiyle taşkın dere sularına kapıldı. AFAD ekiplerinin aramalarının sonucunda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
 
Olay, Hatay’ın Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçen 14-16 yaşlarında 4 çocuktan biri Seferli Mahallesi’nde bulunan dereyi geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suyun içerisine düştü. Taşkın sularla beraber gözden kaybolan yabancı uyruklu kız çocuğunun cansız bedeni AFAD ekiplerinin uzun süreli aramaları sonucunda, olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kız çocuğunun cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından dereden çıkarılarak sarp arazi şartları nedeniyle traktör yardımıyla anayola çıkarıldı. Ceset daha sonra cenaze aracına bindirilerek otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.

Sınırı kaçak yollarla geçen diğer 3 çocuk ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürülürken, çocukların ifadelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

İHA

cansız beden , çocuk
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