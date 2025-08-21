Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran, porföyü ile BES için kritik uyarı

Türkiye'de özellikle konut, iş yeri ve arsa gibi gayrimenkul yatırımları için yaptığı açıklamalar ve küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilebileceğine yönelik verdiği tavsiyelerle gündem olan Mert Başaran, "BES pişmanlıktır" diyerek BES sahiplerini uyardı.

Yıllar önce yaptığı ''Dolar almak enayiliktir" açıklamasıyla dikkat çeken, özellikle gayrimenkul konusunda Türkiye'nin sayılı yatırım uzmanı arasında yer alan Mert Başaran her gelir grubundan vatandaşı konut sahibi olacağını öngördüğü sistemi açıklamıştı.

Taksi sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu "pijon parası" yöntemini örnek göstereren Mert Başaran, verdiği örnekte 500 bin TL'si olan bir vatandaşın 2,5 milyon TL değerindeki bir konutu nasıl alabileceğini anlatmış bu tavsiyesi oldukça dikkat çekmişti.

Türkiye'de "yatırım" ve "ekonomi" deyince akla gelen ilk isimler olan ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran bu sefer de Türkiye'de yüzde 30'luk devlet katkısı ile oldukça sık başvurulan yatırım yöntemi olan Bireysel Emeklilik konusuna değindi.

Mert Başaran kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sn 3 ayda borsa yatırımcılarının zarar ettiğini ancak BES'teki hisse senedi fonlarının yüzde 17 oranında değerlendiğini belirtse de "BES pişmanlıktır" dedi.

Mert Başaran borsa düşerken, BES'teki hisse senedi fonlarının yükselmesine rağmen neden "BES pişmanlıktır" dediğini de portföyü üzerinden tek tek anlattı.

"Borsa rekor kırdı ama zararda olan cok insan var" ifadelerini kullanan Mert Başaran Bireysel Emeklilik sahibi yatırımcıları şu ifadelerle uyardı:

"Son 3 ayda bir sürü teknik analiz bir sürü al sat yapan insan borsada zarardayiz derken ,hic bir sey bilmeyen BES yatırımcısı hisse senedi fonlarinda %17 kazanmış! Altin ise 3 ayda cok kötü performans göstermiş enflasyon altında kalmış parayi eritmiş! Çünkü ondan önceki dönemde borsa kaybettirmis altin kazandırmıştı! Beste belli donem altin,belli donem hisse belli donem eurobond yaparak paranızı yönetmelisiniz!"