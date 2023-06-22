Kurban keserken bu kurala uymayana ceza yağacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurban kesimine uygun olmayan yerlerde faaliyette bulunanlara verilecek cezayı açıkladı.

Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Kurban kesim yerlerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kurallara uymayanlara verilecek ceza belli oldu.

CEZA BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklaması şöyle: Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulayacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.