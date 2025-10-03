  1. Anasayfa
  Kürsüye elinde tavuk dürüm ile çıkıp sordu: ''Bizim dürümlerimizi kim yiyor ?''

Kürsüye elinde tavuk dürüm ile çıkıp sordu: ''Bizim dürümlerimizi kim yiyor ?''

Güncelleme:

Saadet Partili Mustafa Yılmaz TÜİK'in Eylül enflasyonunu açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında kameraların karşısına elinde tavuk dürüm ile çıkarak "Enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon ne stagflasyon ne dezenflasyon, olsa olsa dürümflasyondur" dedi ve Türkiye'deki enflasyon gerçeğini gözler önüne serdi.

TÜİK Eylül ayı enflasyonunu yüzde 3,23, yıllık enflasyonu ise yüzde 33,29 olarak açıkladıktan sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz partisinin genel merkezinde ses getirecek bir basın toplantısı düzenledi.

 Toplantıyı sosyal medya hesabından "Dürümflasyon rakamlarını açıklıyoruz!" sözleriyle paylaşan Yılmaz, kürsüye elinde bir tavuk dürümle çıktı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "son enflasyon bükücü" ifadesini kullanırken Bakan Şimşek'in önceli Nureddin Nebati'nin çok konuşulan "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" cümlesine de gönderme yaptı.

 Yılmaz'ın eylül ayı enflasyon verilerini 'dürümflasyon' kavramıyla değerlendirdiği konuşmasındaki ifadeleri şöyle:

"TÜİK'in bugün açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarının düşüklüğü bizim açımızdan şaşırtıcı değil. Enflasyon gerçekten kontrol altına alınabiliyor mu? Gerçekten enflasyonla mücadele ediliyor mu, yoksa birtakım rakam oyunları ve göz boyamalarla, her konuda olduğu gibi enflasyon konusunda da vatandaş yanıltılıyor mu? Bunu anlamaya çalışacağız.

Türkiye’de son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri enflasyon. Öyle ki, enflasyon verileri ve üzerindeki tartışmalar, memlekette herkesi ekonomist yaptı. Enflaslasyon, hiperflasyon, stagflasyon, dezenflasyon, reflasyon, deflasyon… Bu dönemde o kadar çok kavram hayatımıza girdi ki, hepimiz mecburen birer enflasyon uzmanı olduk.

Ancak bu kavramlara bir yenisini eklemek istiyoruz: O da dürümflasyon. Bu yüzden bugünkü basın toplantımıza, elimde gördüğünüz tavuk dürümle geldik. Peki neden? Çünkü gerçek enflasyonu en iyi anlatacak kavram ne hiperflasyon ne stagflasyon ne dezenflasyon, olsa olsa dürümflasyondur. Öyle neoklasik açıklamalara, heteredoks yaklaşımlara, epistomolojik kopuşlara gerek yok.

Bizim dürümflasyon hesabımız çok basit bir matematiğe dayanıyor. Dürümflasyon verisi; bir öğrencinin devletten aldığı bursun tavuk dürüm sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Bu konuda arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmada gerçekten çok çarpıcı dürümflasyon rakamlarına ulaştık. Bugün ülkemizde bir öğrenci, 3 bin lira KYK bursu alıyor. Ortalama bir tavuk dürüm ise yerine, bölgesine ve gramajına göre değişiklik gösterse de 100 lira ile 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. O yüzden ortalama 150 lira üzerinden hesapladık. Buna göre AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’de bir öğrenci, aldığı KYK bursuyla tam 86 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Peki 23 yıl sonra bugün durum ne? Bugün aynı öğrenci,aldığı KYK bursuyla sadece ve sadece 20 adet tavuk dürüm alabiliyor. Bu iktidar döneminde tam 66 adet tavuk dürüm eksilmiş.

Peki, ekonomimizin kurtarıcısı, son enflasyon bükücü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek döneminde dürümflasyon ne olmuş? Biliyorsunuz Sayın Şimşek, Haziran 2023 tarihinde büyük beklenti ve vaatlerle ekonominin başına getirilmişti. Tek önceliği vardı, enflasyon canavarını kontrol altında almak. İki yılda, yani sayın Şimşek döneminde dürümde durum ne olmuş ona bakalım. Sayın Şimşek’in göreve geldiği Haziran 2023’te bir üniversite öğrencisi, aldığı KYK bursuyla 31 adet tavuk dürüm alabiliyordu. Bugün ise aynı öğrenci aldığı KYK bursuyla sadece 20 tavuk dürüm alabiliyor. İki yıldaki kayıp dürüm sayısı, tam 11 adet."

 

