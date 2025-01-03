KYK borçları için ''ödeme zorunluluğu'' düzenlemesi
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü borçlarının geri ödeme süreci hakkında değişiklik yapıldı.
KYK kredi borcu bulunanlar lisansüstü eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri halinde borç ödemelerini eğitimlerinin tamamlanmasından 2 yıl sonra başlatabiliyordu.
Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle lisansüstü eğitimine ara vermeden devam eden öğrencilerin kredi borçlarını eğitimlerinin bitiminden iki yıl sonra ödemeye başlama şartı tamamen kaldırıldı.
KYK borçlarının geri ödeme sürecinde nasıl bir değişiklik yapılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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