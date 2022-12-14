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Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor

Levent Göktaş Türkiye'ye iade ediliyor
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Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi.

Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi.

"Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında "Gülen cemaati"nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.

Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.

Etiketler necip hablemitoğlu
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