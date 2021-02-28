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  3. 28 Şubat 2021 09:30

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

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