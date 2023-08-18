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Luna-25'ten Ay yüzeyinin ilk fotoğrafı geldi

Luna-25'ten Ay yüzeyinin ilk fotoğrafı geldi
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Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini duyurdu.

Rusya, yaklaşık yarım asır sonra Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak ilk uzay misyonunu geçtiğimiz hafta başlattı.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği duyuruldu.

Açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor” ifadelerine yer verildi.

Luna-25'ten Ay yüzeyinin ilk fotoğrafı geldi - Resim : 1

Açıklamada ayrıca dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

Etiketler Luna-25 ay yüzeyi ay fotoğraf
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