Mahalleli sapık adama ateş püskürdü: ''Bulsaydık linç edecektik''

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğunu taciz eden, ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılan ancak taciz görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından tepkiler üzerine dün gece tekrar gözaltına alınan şahıs, bugün Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan infial yaratan olayın yaşandığı mahalle sakinlerinden biri o anları anlattı. Vatandaşların açıklamalarıyla iğrenç detaylar da ortaya çıkmış oldu.



Trabzon'da 29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde bir şahıs, Hızırbey mahallesinde bir sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen Mesut T. isimli şahıs durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve şahsın da serbest kaldığının ortaya çıkması üzerine olay büyük tepkiye neden olurken, tepkiler üzerine dün gece tekrar gözaltına alınan şahıs, bugün Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BULSAYDIK LİNÇ EDECEKTİK"

Öte yandan olayın yaşandığı mahallede yaşanan taciz olayının ardından büyük bir sessizlik yaşanırken, Alaattin Burnaz isimli mahalle sakini, olayı son anda fark ettiklerini belirterek, “Kameradan fark ettik ama olaya yetişemedik. Çocuğa şeker veya para uzatarak taciz etmek istemiş. Kucağını alarak olmayacak hareketler yaptı. Daha sonra binanın kapısından içeriye girmek istedi. Biz dışarıya çıkınca kaçıp gitti. Çocuğun anne ve babasını aradık. Olay polise yansıdı. Polisler kameraları inceledi. Bu mahallede daha önce böyle bir şey olmamıştı. Ben 40 senedir buradayım böyle bir şey olmadı. İlk kez böyle bir şey ile karşılaştık. Aradık ama o şahsı bulamadık. Bulsaydık linç edecektik” dedi.

"İNSANLIK ÖLMÜŞ"

Aysel Ustalar isimli mahalle sakini ise çocuklarını artık sokağa çıkarmaya korktuklarını dile getirerek, “Çok üzüldüm. Bizimde küçük çocuklarımız var. Bu olaydan sonra korkuyoruz kapıya bile çıkartamıyoruz. Onu bana bırakmalarını istiyorum, onu arabaya bağlayarak bütün şehri dolaştırırım. Böyle bir olayın Trabzon’da olmasına çok üzülüyorum. Ne zaman böyle bir olay duysak çok üzülüyoruz. Çok kötü bir olay. İnsanlık ölmüş” ifadelerini kullandı.