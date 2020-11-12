Makyaj yapma ihtiyacını ortadan kaldıran uygulamalar

Bu hizmete dair detaylar müşterilerin hizmet alabilmesi için açılmış olan ozgetomar.com adresi üzerinden paylaşılıyor. Bu bilgileri inceleyen kişiler yaptırmak istedikleri uygulamalar hakkında bilgi sahibi olurken iletişim numaralarını kullanarak randevu alabiliyorlar.

Verilen Kalıcı Makyaj Hizmetleri

Kalıcı makyaj konusunda deneyim sahibi olan estetisyen ve ekibi tarafından yüzün belirli bölümleri için verilen makyaj hizmetleri bulunuyor. Bu hizmetler arasında kalıcı dipliner, kaş kontürü, kalıcı eyeliner, ipek kirpik, dudak gençleştirme, 3d kıl tekniği, kalıcı dipliner, dudak kontürü ve kalıcı fondöten hizmetleri bulunuyor. Yaptıkları uygulamalar sayesinde yapılan makyajlar 2 yıla kadar dayanıklı olabiliyor. Ayrıca kalıcı makyaj hizmeti dışında güzel görünen tırnaklara sahip olmak isteyenler için protez tırnak hizmetleri de veriyorlar.

Kaşlarından memnun olmayanlar kaşlar için yapılan microblading uygulaması sayesinde istedikleri kaş görünüme sahip olabiliyorlar. Kıl tekniği kullanarak yaptırdıkları bu uygulama sayesinde kaşlarında bulunan kusurların ortadan kalkmasını ve göz yapılarının ortaya çıkmasını sağlayabiliyorlar. Kusurları ortadan kalktığı için de uygulamayı yaptıranlar kendilerini mutlu hissediyorlar.

Kalıcı Makyaj Hizmeti Verilen Bölgeler

Uzman estetisyenin kalıcı makyajda uzmanlaşmış olan ekibi kalıcı makyaja ihtiyaç duyanlar için İstanbul’un farklı semtlerinde hizmet veriyor. Bu sayede İstanbul’un farklı yerlerinde yaşayan kişiler bu semtlere gelerek microblading, dudak gençleştirme ve diğer uygulamaları yaptırabiliyorlar. İstanbul’da hizmet verdikleri bölgeler arasında ise Bakırköy, Kartal, Fatih ve Beylikdüzü yer alıyor.

Kaş Silme Hizmetleri

Güzellik merkezi olarak kaş kontürü yaptıran kişilerin aldıkları hizmetten memnun kalmamaları durumunda kaş kontürlerinin silinmesi için kaş silme hizmeti de veriyorlar. Kaş silme hizmetini kaş yapısına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştiriyorlar. Böylelikle farklı bir yerde kaş kontürü yaptıran ya da firmayı tercih eden kişiler istedikleri zamanlarda uygulamanın etkilerini ortadan kaldırabiliyorlar. Bu konuda uzman kişilerle çalıştıkları içinse kaş silme işlemini yarım saatle bir saat arasında tamamlıyorlar.

Kalıcı Makyaj Fiyatları

Firma tarafından verilen kalıcı makyaj hizmetlerinin fiyatları tercih edilen makyaj uygulamasına bağlı olarak değişiyor. Ancak firma olarak kampanyalı hizmetler sunarak ödenecek paranın daha düşük olmasını ve kişilerin avantaj kazanmasını sağlıyorlar. Kalıcı makyaj fiyatları hakkındaki bilgileri ise ozgetomar.com üzerinden mail gönderen kişilere ulaştırıyorlar. Böylelikle hizmet fiyatlarını öğrenen kişiler fiyatın cazip gelmesiyle firmanın şubelerine giderek istedikleri uygulamayı yaptırabiliyorlar.