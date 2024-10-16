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Malatya'da daha büyük deprem olur mu? Uzmanı açıkladı

Malatya'da daha büyük deprem olur mu? Uzmanı açıkladı
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Sözbilir, ''Deprem, 2020 Elazığ depremi ile 2023 yılı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir noktada meydana geliyor. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8'e kadar bir deprem bekleniyordu.'' dedi. Sözbilir, 5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların devam edebileceğini söyledi.

 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. 6 sınırındaki depremlerin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Türkiye'de 6 büyüklüğünden sonraki depremlerde can ve mal kaybı yaşanabiliyor. Muhtemelen bu depremde can kaybı olmayacaktır ancak binalarda hasara neden olabilir. Deprem, 2020 Elazığ depremi ile 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir noktada meydana geliyor. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8'e kadar bir deprem bekleniyordu. Burada 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra artçı depremlerde gelecektir. Bu artçıların da 5 büyüklüğüne kadar gerçekleşme olasılığı var. O bölgedeki resmi makamların ne diyeceği önemli. Halkın binalara girip girmemesi yönünde, yetkililerin sözlerine kulak vermesi gerekiyor. Bölgedeki deprem hareketliliği ise birkaç ay sürer" dedi.

Depremin çevre illerde hissedilmesine de değinen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'deki depremin neredeyse tamamı sığ odaklı. 10 ile 15 kilometre aşağıda oluyor. Buradan yüzeye geliyor. Sığ odaklı depremler geniş alanlarda hissedilir. Ülkemizin jeolojik yapısı da buna uygun. En az 100 kilometre yarıçapındaki alan etkileniyor. Burada önemli olan bölge halkının AFAD ve diğer yetkilerin söylemlerine göre hareket etmeleri" dedi.

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DHA

Etiketler Malatya deprem prof. dr. hasan sözbilir
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