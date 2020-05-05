Mantar ararken kayalıklardan düşen adam güçlükle kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi yakınlarındaki dağda meydana geldi. Arıcılık yapan Kemal A. mantar aramaya çıktı. Yağışlı hava nedeniyle kaygan zeminde ayağı kayan A., iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan yuvarlandı.

Bir süre A.'dan haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma, A.'nu mahsur kaldığı yerde bularak AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede Kemal A.'nIn mahsur kaldığı bölgeye gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından A. bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.'nIn sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.