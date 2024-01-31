  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği ise 5.4 km olarak açıklandı.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Dün de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 9.57 kilometre olarak kaydedilmişti.

Etiketler deprem marmara deniz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama Benzin ve motorine 3 günde 3 zam birden Benzin ve motorine 3 günde 3 zam birden Türkiye'nin hac kontenjanı değişiyor Türkiye'nin hac kontenjanı değişiyor İstanbul'da neden kar yağmadığı belli oldu İstanbul'da neden kar yağmadığı belli oldu Eşiyle ilişki yaşadığı adamı eve çağırdı, dehşeti yaşattı Eşiyle ilişki yaşadığı adamı eve çağırdı, dehşeti yaşattı Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş! Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş! Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk! İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk!