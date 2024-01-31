Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği ise 5.4 km olarak açıklandı.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Dün de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 9.57 kilometre olarak kaydedilmişti.