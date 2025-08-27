Memur-Sen'den zam açıklaması: ''Kimse bu kararı sindirmemizi beklemesin''

Memur zammının kesinleşmesinin ardından gözlerin çevrildiği Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ''"Geldiğimiz noktada hiç kimse bizden bu kararı içimize sindirmemizi, sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı beklemesin. Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir.'' açıklamasını yaptı.

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Zam oranlarına itiraz ederek masadan kalkan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanan kurul kararını imzalamadı.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerine yönelik 8'inci Dönem Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine ilişkin Memur-Sen Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yalçın, "Memur-Sen olarak, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme masasına; gelir dağılımında adaleti, kamuda ücret dengesini, çalışma barışını sağlayacak adil ve makul tekliflerle gittik. Ne yazık ki kamu işvereni, 7'nci dönemdeki haksız ve hatalı tutumunu sürdürerek, memuru ve emekliyi yok sayan, pazarlığa değer görmediğimiz tekliflerle geldi. Biz, kamu işvereninin haksız ve yetersiz tekliflerini reddettik. Kararlı ve şeffaf bir mücadele yürüttük. Ülke genelinde iş bırakma kararımızı yüz binlerce kamu görevlisinin katılımıyla uyguladık. Emekten gelen gücümüz sahaya yansıdı, başta ulaşım hizmetleri olmak üzere birçok sektörlerde hizmet durdu. Memur ve emekli hayat bulsun diye hayatı durdurduk. Emek ve üretimden gelen gücümüzü ortaya koyduk, mücadeleyi büyüttük, hükümete adil bir teklif çağrısı yaptık. Çabalarımız, 10 hizmet kolunda bağıtlanan 288 maddeyle karşılık bulurken, genele ilişkin bölümde 68 madde olarak toplamda 356 madde şeklinde sonuca varılmış oldu. Ancak oransal zam, taban aylığa artış, refah payı, alenin güçlendirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi gibi kamuda ücret dengesi ve gelirde adaleti sağlanması konusundaki gayretlerimiz karşılık bulmadı ve uzlaşma sağlayamadık. Memur-Sen olarak, her toplu sözleşmede kamu işvereninin noterliğini yapmış olan Hakem Kurulu'nu protesto etmek, adil olmayan yapısını tartışmaya açmak için kurula başvurmadık. Ancak bu kez kamu işvereni hakeme başvurdu" ifadelerini kullandı.

'KİMSE BU KARARI SİNDİRMEMİZİ BEKLEMESİN'

Ali Yalçın, kazanımları korumak için Hakem Kurulu'na gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun dünkü kararıyla, kamu işverenin kurulu olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Yalçın, “Böylece hakemin adaletli bir karar üretme iradesi göstermediği, aksine maliye yönetiminin telkinleriyle hareket ettiği tescillenmiş oldu. Memur-Sen olarak bu tabloya meşruiyet kazandırmamak için üyelerimizi Hakem Kurulu'ndan çektik. Hakemin kararı tam anlamıyla haksız, hakkaniyetsiz, adaletsizdir. Maliye Bakanlığı; enflasyonun faturasını, yine memura ve emekliye kesmiştir. Ekonomik krizin maliyetini kamu çalışanlarına ödetmiştir. Haksızlığı derinleştirmiş, memuru yoksulluk, emekliyi açlık sınırının altına mahkum etmiştir. Memur-Sen olarak, bizler bu süreçte hukuki ve demokratik bütün haklarımızı kullanarak sonuna kadar mücadele ettik. Dik durduk, susmadık, gereken her şeyi söyledik ve kararlı bir duruş sergiledik. Geldiğimiz bu noktada hiç kimse bizden bu kararı içimize sindirmemizi, sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı beklemesin. Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir. Biz Memur-Sen olarak gerek 4688 sayılı Sendika Yasası'nın gerekse de kamu personel sisteminin değişmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuda çalışma barışı sağlanıncaya, ücret dengesi kuruluncaya, memur aleyhine oluşan makas kapatılıncaya, memur ve emekli alın terinin karşılığını eksiksiz alıncaya kadar masada da sahada da hukukta da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

DHA