Merkez'in faiz kararı öncesi döviz de altın da tırmanışa geçti!

İngiltere'nin birçok kısmının kapatılmasına neden olan yeni corona virüsü dalgasına yönelik endişelerle küresel piyasalarda belirgin bir riskten kaçış görülürken, dolar/TL de sınırlı yükseldi.

TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklanan piyasalar yükselişini sürdürüyor. Dolar 7,69 TL'den, Euro 9,35 TL'den, Sterlin ise 10,18 TL'den işlem görüyor. Gram altın 463 TL'den, gümüş ise 6,44 TL'den alıcı bulurken, Bitcoin de 22 bin 743 dolar seviyesinde.

Onsu 1.873 dolardan fiyatlanan altında, gram altn 459/463, çeyrek altın 744/759, Cumhuriyet altını ise 3.062/3.095 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Bankacılar bugün piyasalarda corona virüsüne ilişkin gelişmeler ve küresel borsalardaki seyrin iç piyasada da belirleyici olabileceğini belirtiyorlar.

Petrol devlerinin geliri üçüncü çeyrekte 150 milyar dolar azaldı

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi zayıflatması, dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü. Küresel petrol talebindeki azalış, petrol fiyatlarının nisanda son 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Dünyanın halka açık en büyük 14 petrol firmasının toplam geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 azalarak 271,3 milyar dolar oldu.

Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta önceki aya göre değişim göstermeyerek 80,1 değerini korudu.

ABD’de teşvik paketinde anlaşma sağlandı

ABD’de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı. Pandeminin kötüleşmesi ve ABD’de teşvik anlaşmasına varılmasına karşın Brexit ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesinin risk iştahını azaltmasının ardından dolar önemli piyasa paraları karşısında yükseldi ve hisse senetleri düştü.

Piyasalar kritik faiz kararını bekleyecek

Para piyasaları bu hafta Merkez Bankası’nın (MB) alacağı faiz kararına odaklanacak. 24 Aralık’ta toplanacak Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz artırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Enflasyonun kasım ayında yüzde 14.03’e yükselmesiyle birlikte ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller piyasalarda yeni bir faiz artışına gidileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Geçen hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi!

Geride bıraktığımız hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,74 kazançla 1.408,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,19 puanı, en yüksek 1.410,32 puanı gördü. Altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3 bin 63 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,34 azalışla 9,3700 lira oldu. Geçen hafta 10,3840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,11 düşüşle 10,3730 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,87 değer kaybederek 8,6670 liradan kapandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.