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Mert Başaran'dan, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ilginç yanıt

Mert Başaran'dan, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ilginç yanıt
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Türkiye'de "yatırım" ve "ekonomi" deyince akla gelen ilk isimler olan Mert Başaran ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş arasındaki diyalog olay oldu.

Biri akademisyen ve ekonomist, diğeri ünlü genç bir yatırım danışmanı... Küçük büyük pek çok yatırımcının yakın markajındaki Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Mert Başaran arasındaki bu diyaloglar olay oldu.

"Tasarruf yaparak yatırım yapın" tavsiyeleriyle dikkat çeken Mert Başaran, "Selpağın yarısını keserek zengin falan olmazsınız ama deli olursunuz" diyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a verdiği yanıtla gündemde.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Tasarruf uzmanı ne demek? Öyle bir uzmanlık mı var? Ben de size söyleyeyim: Selpağın yarısını keserek zengin falan olmazsınız ama deli olursunuz" demişti.

Özgür Demirtaş her ne kadar Mert Başaran'ın ismini vermese de sarfettiği sözler akıllara "Çok pahalı bir cep telefonu alacağınıza o cep telefonunu üreten şirketin hissesini alın" önerisinde bulunan Mert Başaran'dan başkası gelmemişti.

Doğal olarak topun kendisine geldiğini farkeden Mert Başaran, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bu çıkışını yanıtsız bırakmadı. 

Sosyal medyadan açıklama yapan Başaran, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayarak şunları ifade etti:

"Hoca şimdide bana taktı. Hocam cimri de, pinti de, İstanbul Üniversitesi okumuş, ABD'ye gidememiş, cahil de ama aktrol deme... Ben bunlara razıyım!

Bu ülkenin cidden tasarrufa ihtiyacı var, zorla tasarruf yaptırmak istiyorum herkese ki bu gereksiz tüketim, gösteriş bitsin."

 

Etiketler mert başaran prof. dr. özgür demirtaş Yatırım tasarruf
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