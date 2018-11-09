Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
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  3. 09 Kasım 2018 21:30

Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?

Meteoroloji, hafta sonu hakkındaki hava durumu raporunu açıkladı.

Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
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Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 10 - 11 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Fakat cumartesi günü iki ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu.

Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafta sonu havalar nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Yurt genelinde güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek. 10 Kasım günü ise İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.   

PAZAR GÜNÜ YURDUN HER YERİ GÜNEŞLİ

Güneşli hava pazar günü de etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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