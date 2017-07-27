Meteoroloji açıkladı ! Yağmur ne zaman sona erecek ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. İstanbul'da yağışın saat 19:00 itibarıyla sona ereceği belirtildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtilerek, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram), Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde ise kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.