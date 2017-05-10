Mağarada hava savunma füzesi ele geçirildi !
Mağarada hava savunma füzesi ele geçirildi !
HSK üyeliğine kimler aday oldu ? İşte o isimler
HSK üyeliğine kimler aday oldu ? İşte o isimler
Almanya'dan Türkiye açıklaması ! ''İdam cezası...''
Almanya'dan Türkiye açıklaması ! ''İdam cezası...''
Yaz aylarında dikkat ! Tehlike saçıyor
Yaz aylarında dikkat ! Tehlike saçıyor
TSK'dan hava harekatı ! Nefes aldırmıyorlar
TSK'dan hava harekatı ! Nefes aldırmıyorlar
Türkiye'de sevilen iki model için flaş karar
Türkiye'de sevilen iki model için flaş karar
AÖF sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
AÖF sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
İşte Atatürk'e hakaretin cezası
İşte Atatürk'e hakaretin cezası
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Mayıs 2017 23:42

Meteoroloji toz taşınımı konusunda uyardı

Meteoroloji Malatya, Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'ı toz taşınımı konusunda uyardı.

Meteoroloji toz taşınımı konusunda uyardı
A+ A-

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'da toz taşınımı  bekleniyor.

Meteoroloji Elazığ 13'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı  açıklamaya göre, uydulardan alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmeler  sonucunda, Malatya, Elazığ, adıyaman ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli  rüzgarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen toz bulutu nedeniyle  oluşabilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara  karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması istendi.

AA

toz taşınımı , meteoroloji