Meteoroloji toz taşınımı konusunda uyardı

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Elazığ 13'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uydulardan alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, Malatya, Elazığ, adıyaman ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.

Gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen toz bulutu nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması istendi.