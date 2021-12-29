Meteoroloji uyardı, Antalya'da okullar tatil edildi

Antalya için Meteoroloji tarafından kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yapılırken üç ilçede yarın için okullar tatil edildi.

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin dde uyarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Meteorolojinin uyarısına göre, bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Aşırı yağış ve fırtınanın 29 Aralık 2021 saat 20.00'de başlayıp, 31 Aralık 2021 saat 13.00'te sona ermesinin beklendiği belirtildi. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi. Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

RÜZGARIN HIZI 90 KİLOMETREYİ BULACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kemer, Kumluca ve Finike için 'kırmızı kod'la uyarıda bulunduklarını belirterek, “Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırmasını bekliyoruz. Şiddetli yağışlar yarın gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Rüzgar özellikle şehir merkezi, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olacak" dedi.

"BEKLENEN HADİSELER, SIRADAN HADİSELER DEĞİL"

Gültekin, kuvvetli yağış ve fırtınayla yaşamın olumsuz etkileneceğini belirterek, "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Yarın beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmız kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler hayatı olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

GÜLTEKİN'DEN HEYELAN VE DERE TAŞMALARINA KARŞI UYARI

Kent merkezinde de özellikle Konyaaltı ilçesinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Gültekin, “Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış bekliyoruz. Bu yağışla şiddetli rüzgar birleşince özellikle dere taşmaları ve heyelan riski ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu risklere ve çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

KEMER BELEDİYESİ TEYAKKUZDA

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Kemer'de Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, Başkan Yardımcısı Emin Gül ve birim müdürleri bir araya geldi. Toplantıda olası olumsuzluklara karşı alınacak önlemler görüşüldü. Başkan Vekili İsmail Aka, "Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu akşamdan itibaren iki gün boyunca bölgemizde aşırı yağış ve fırtına bekleniyor. Bu konuda Kemer Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz olası bir sıkıntıya karşı teyakkuzda. Metrekareye 100 ile 300 kilo arasında yağış bekleniyor. Rüzgarın hızı da saatte 70 ila 90 kilometreleri bulacak. Vatandaşlarımıza sel, su baskını, yıldırım, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz hazır bir şekilde tüm olumsuzluklara karşı nöbette olacak" dedi.