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  3. 07 Mayıs 2017 10:38

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan,Iğdır ve Tunceli için sağanak uyarısı yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Erzurum, Erzincan,  Ağrı'nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceği  belirtildi.  Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum,  Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de havanın parçalı ve çok  bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği, yağışların öğle  saatlerinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yerel olarak  kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın  güney ve batılı yönlerden orta, zaman zaman 40 ile 60 kilometre hızla esmesi  bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklarının Ardahan'da ve Kars'ta 2,  Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 11 derece  olacağı tahmin ediliyor.  Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 23, Erzincan'da 21,  Tunceli'de 20, Ardahan'da 17, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 16 derece kaydedildi. Yetkililer, Erzurum, Erzincan, Ağrı'nın güney kesimlerinde gün içinde  yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğinin  değerlendirildiğini belirterek, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan,  rüzgar ve yıldırım çarpması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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