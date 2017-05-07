Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan,Iğdır ve Tunceli için sağanak uyarısı yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Erzurum, Erzincan, Ağrı'nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceği belirtildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği, yağışların öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve batılı yönlerden orta, zaman zaman 40 ile 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklarının Ardahan'da ve Kars'ta 2, Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 11 derece olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 23, Erzincan'da 21, Tunceli'de 20, Ardahan'da 17, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 16 derece kaydedildi. Yetkililer, Erzurum, Erzincan, Ağrı'nın güney kesimlerinde gün içinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, rüzgar ve yıldırım çarpması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.