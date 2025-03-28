Milli Eğitim Bakanı Tekin CHP'nin boykot listesindeki D&R'ı ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP tarafından açıklanan boykot listesinde yer alan D&R'ı ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da bulunan bir D&R mağazasını ziyaret etti.
Tekin'in ziyareti sırasında AK Parti milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi de yer aldı.
Mağaza ziyaretinde Tekin, AK Parti milletvekilleri ve kızıyla birlikte alışveriş yaptı.
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