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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den olay olacak ''başörtü'' çıkışı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den olay olacak ''başörtü'' çıkışı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?'' sorusuna ''Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz'' yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazeteci Adem Metan'a verdiği özel röportajda "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. 

Endişe verici bir ihtimal olduğunu belirten Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: ''Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Ben söylüyorum mesela, 2007 çok eski bir tarih değil. 2007 yılında eğitim ve öğretim hakkının Anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili AK Parti ile birlikte MHP anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaptılar.'' dedi.

"BUNUN NASIL ÖNÜNE GEÇECEKSİNİZ?"

Söz konusu bu değişikliği CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yani bu Millattan önce yaşanmış bir olay değil. 2007'de Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda CHP diyor ki 'Siz bugün üniversite öğrencilerine bu hakkı tanıyorsunuz ama ya yarın devlet memurları, öğretmenler, öğretim üyeleri başlarını örtmek isterse ne yapacaksınız? Bunun önüne nasıl geçeceksiniz?

"ÖYLE DEĞİLSE ÇIKSIN AÇIKLASINLAR"

Bunu söyleyince beni eleştiriyorlar. Çıksın desinler o zaman '2007 yılında öyle düşünüyorduk ama şimdi öyle düşünmüyoruz' diye. Bunu açıklasınlar. Ben yazılı belge üzerinden konuşuyorum. Yani bir öğretim üyesinin, bir öğretmenin başını örtmesi konusunda 2007'deki gibi düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Dolayısıyla böyle bir risk var mıdır? Evet, böyle bir risk var tabi ki.''

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Etiketler milli eğitim bakanı yusuf tekin başörtü
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