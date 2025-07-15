  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milyonlarca emeklinin zamlı maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu
Güncelleme:

Emeklilerin 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre hesaplanan maaş zam farklarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu.

Milyonlarca emeklinin dört gözle bekledikleri emekli maaş zam farkları için tarihler belli oldu.

Hatırlanacağı gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67, memurlar için zam oranı yüzde 15,57 olarak hesaplanmıştı.

Ayrıca en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL'den yüzde 16,67’lik artışla 16 bin 881 TL’ye çıkarılmıştı.

Milyonlarca emekli maaşlarındaki zam farklarının hesaplarına yatmasını beklrkern, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimini açıkladı.

1. 4A SSK Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz
Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz
Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz
Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz
Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz
Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz

2. 4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz



text-ad
Etiketler emekli zamlı emekli maaşları zamlı maaşlar ne zaman ödenecek maaş ödeme tarihleri ssk bağkur enflasyon farkı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
15 Temmuz darbe girişimi sırasında silah zoruyla bildiri okuyan Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında silah zoruyla bildiri okuyan Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da tepki çeken afiş: ''Milletin adı Türkiye'' 15 Temmuz'da tepki çeken afiş: ''Milletin adı Türkiye'' Yılların sarrafı açıkladı: Altında doğru yatırım hangisi: Gram mı, çeyrek mi, tam mı yoksa... Yılların sarrafı açıkladı: Altında doğru yatırım hangisi: Gram mı, çeyrek mi, tam mı yoksa... AK Partili Egemen Bağış ile cübbeli Ahmet birbirine girdi AK Partili Egemen Bağış ile cübbeli Ahmet birbirine girdi Şemsiyeleri hazırlayın: Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış bekleniyor... Şemsiyeleri hazırlayın: Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış bekleniyor... Özel'den canlı yayında dikkat çeken FETÖ ile mücadele eleştirisi Özel'den canlı yayında dikkat çeken FETÖ ile mücadele eleştirisi FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sırasında Erdoğan'ın konakladığı oteldeki izler hala duruyor FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sırasında Erdoğan'ın konakladığı oteldeki izler hala duruyor Türkiye'nin birinci partisi AK Parti mi, CHP mi anketi açıklandı! Türkiye'nin birinci partisi AK Parti mi, CHP mi anketi açıklandı! Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennet sahilindeki çöp dağları mide bulandırıd Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennet sahilindeki çöp dağları mide bulandırıd
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan MHP'lilere tarihi çağrı Zafer Partisi lideri Özdağ'dan MHP'lilere tarihi çağrı Kopya gibi kaza bu kez faciayla bitti: 5 kişinin öldüğü facia kamerada! Kopya gibi kaza bu kez faciayla bitti: 5 kişinin öldüğü facia kamerada! Minguizzi cinayetinde cinayet gününe ait skandal görüntüler ortaya çıktı Minguizzi cinayetinde cinayet gününe ait skandal görüntüler ortaya çıktı Samsun'da korkutan deprem Samsun'da korkutan deprem Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali olay oldu Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali olay oldu Uğradığı ihaneti itiraf eden güzel oyuncu yeni aşkını ilan etti Uğradığı ihaneti itiraf eden güzel oyuncu yeni aşkını ilan etti Cesur sahne şovlarıyla eleştirilerin odağındaki Hadise sessizliğini bozdu Cesur sahne şovlarıyla eleştirilerin odağındaki Hadise sessizliğini bozdu Türkiye'de binlerce şubesi olan zincir markete ve tatlıcıya FETÖ operasyonu: Kayyum atandı! Türkiye'de binlerce şubesi olan zincir markete ve tatlıcıya FETÖ operasyonu: Kayyum atandı! Trump ''şov'' sürüyor: Rusya'yı tehdit etti, İran'dan sonraki hedefi işaret etti! Trump ''şov'' sürüyor: Rusya'yı tehdit etti, İran'dan sonraki hedefi işaret etti!