Milyonlarca emeklinin zamlı maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu
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Emeklilerin 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre hesaplanan maaş zam farklarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu.
Milyonlarca emeklinin dört gözle bekledikleri emekli maaş zam farkları için tarihler belli oldu.
Hatırlanacağı gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67, memurlar için zam oranı yüzde 15,57 olarak hesaplanmıştı.
Ayrıca en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL'den yüzde 16,67’lik artışla 16 bin 881 TL’ye çıkarılmıştı.
Milyonlarca emekli maaşlarındaki zam farklarının hesaplarına yatmasını beklrkern, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimini açıkladı.
1. 4A SSK Emeklileri İçin Ödeme Günleri
Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz
Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz
Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz
Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz
Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz
Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz
2. 4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri
Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz
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