Minik çocuklara su veren Mehmetçik'e soruşturma mı açıldı ?

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında görevli askerlere köylü çocuklara su vermeleri sonrası soruşturma başlatılıldığı, bir astsubay hakkında ise “emre itaatsizlik”ten ceza verildiği iddia edilmişti. MSB, söz konusu iddialar sonrasında ilk resmi açıklama geldi.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında görevli askerlerin, köylü çocuklara su vermesi nedeniyle başlatılan soruşturmada su dağıtan uzman çavuşlar nedeniyle karakol deposundan sorumlu astsubay, güvenlik zaafiyeti gerekçesiyle “emre itaatsizlik”ten aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan büyük tartışmalara yol açan bu iddia sonrasında yapılan açıklamada soruşturma açıldığını doğrulanırken soruşturmanın çocuklara su verilmesi nedeniyle olmadığının altını çizdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir."

