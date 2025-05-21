  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Miras kalan evle ilgili davada emsal karar

Miras kalan evle ilgili davada emsal karar: Kardeşine tazminat ödeyecek

Miras kalan evle ilgili davada emsal karar: Kardeşine tazminat ödeyecek
Güncelleme:

Ankara'da miras kalan evle ilgili davada mahkemeden emsal karar çıktı. Babasından miras kalan evde oturan S.C.'nin, kardeşi H.C.'ye 218 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Çankaya ilçesi Esat Mahallesi'nde O.C.'ye ait ev, 2018'de hayatını kaybetmesi sonrası miras olarak 3 kardeşe kaldı. Kardeşlerden S.C., babasından kalan evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine diğer kardeş H.C. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. H.C., kardeşi S.C.'nin evde yaşadığı için kendisine kira vermesini talep etti. S. C.'nin bunu kabul etmemesi üzerine olay yargıya taşındı. Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ecrimisil davasında, bilirkişi raporu ve incelemeler sonrası mahkeme H.C.'yi haklı bularak talebini kabul etti. Mahkeme, S.C.'nin 5 yıllık geçmişe dönük ecrimisil bedeli olarak 218 bin TL ödemesine karar verdi.

'İŞGAL TAZMİNATI ÖDEDİ'

H.C.'nin avukatı Senem Yılmazel, kardeşler anlaşamayınca dava açmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Müvekkilim kardeşiyle konuşmuş, 'Hep sen kullanıyorsun. Bize en azından bir kira gibi bir şey öde' demiş. Fakat kardeşi bunu kabul etmemiş. Daha sonra biz ihtar gönderdik kardeşine. Fakat yine anlaşma olmadı. Karşı tarafın avukatıyla görüştük yine anlaşma olmadı. Ve biz dava açmak zorunda kaldık. Dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için işgal tazminatı davası açtık. Mahkeme talebimizi kabul etti. Ve karşı taraf müvekkilime işgal tazminatı ödedi" dedi.

'3'TE 1 ORANINDA KİRA ÖDÜYOR'

Yılmazel, dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için tazminata karar verildiğini söyleyerek, "Dava tarihinden günümüze kadar da işleyen bir tazminat tutarı da söz konusuydu. Onlar için de karşılıklı sözleşme yaptık. Karşı tarafın avukatıyla konuştuk. Daha sonra kardeşler de barıştı. Bilirkişi raporunu temel alarak müvekkilimin hissesine düşen 3'te 1 oranında bir kira gibi her ay banka hesabına para gönderiyor şu anda" diye konuştu.

Yılmazel, insanların en yakın olduklarıyla bile davalık olabildiğini belirterek, "Bu ev babadan 3 kardeşe miras olarak kalmış. Fakat satmak istemediler evi. Doğdukları ev olduğu için evin durmasını istediler. Fakat biri kullandığı için öbürlerine haksızlık oluyordu. Bir de ekonomik durumları arasında da çok bir farkı yoktu. Dolayısıyla bu şekilde aralarında anlaşmış oldular. Maalesef en yakınların bile aralarında böyle davalar olabiliyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

text-ad
Etiketler ankara miras tazminat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı! Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı!
16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! 16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na güzel haberi uzman isim verdi! EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na güzel haberi uzman isim verdi!