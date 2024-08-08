MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı.

İnternet sitesinde, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarı da yayınlandı.

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı.

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

İşte MİT'in Kriptoloji soru ve cevapları

Soruları çözdüğünüzü doğru düşünüyorsanız şimdi sırada cevap anahtarında.

İşte MİT tarafından yayınlanan kriptoloji sorularının çözümlü cevap anahtarı: