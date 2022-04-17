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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Amude-Derbesiye Eyalet Sorumlusu 'Rojvan Van' kod adlı Mehmet Aydın’ı Derbesiye’de etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG’de sözde sorumlu kadrosunda yer alan terörist Mehmet Aydın eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi. MİT, yerel istihbarat sonucu elde ettiği anlık bilgiler sonrası Derbesiye’de operasyon için düğmeye bastı. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan terörist Aydın, nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

DÖRTYOL’DA KÖYLÜLERİN KAÇIRILMASI EYLEMİNDE DE YER ALDI

Edinilen bilgiye göre terörist Mehmet Aydın, 2005’te İran'ın Kelareş kırsalından örgüte katıldı. Bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay'ın Amanos kırsalında, 2013’de Kobani’de sözde Alay Sorumlusu olarak görev aldı. 2015’de Afrin’de sözde Cephe Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Rüstem Akademisi’nde aldığı sözde liderlik eğitimi sonrası ise sözde Eyalet Sorumluluğu’na getirildi. Terörist Aydın’ın ayrıca 2013’te Hatay - Amanos’ta faaliyet gösterdiği dönemde Dörtyol ilçesindeki Akelma Yaylası’nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde de görev aldığı öğrenildi.

Etiketler MİT terörist pkk suriye
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