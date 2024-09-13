MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
MİT, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK’lı Azad Akıncı, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.
MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı’nın konumunu tespit etti.
MİT, Türkiye sınırına 160 km derinlikte yer alan Mahmur’da, Azad Akıncı’yı adım adım takip etti. En uygun anda nokta operasyonla Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.
Teröristin 2006 yılında örgüte katıldığı, 2014'te Irak'ın kuzeyine geçip çeşitli üst düzey görevler aldığı, 2023 yılı itibarıyla da Mahmur Kampı sözde sorumlusu olduğu açıklandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol