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MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon

MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon
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MİT, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK’lı Azad Akıncı, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı’nın konumunu tespit etti.

MİT, Türkiye sınırına 160 km derinlikte yer alan Mahmur’da, Azad Akıncı’yı adım adım takip etti. En uygun anda nokta operasyonla Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.

Teröristin 2006 yılında örgüte katıldığı, 2014'te Irak'ın kuzeyine geçip çeşitli üst düzey görevler aldığı, 2023 yılı itibarıyla da Mahmur Kampı sözde sorumlusu olduğu açıklandı.

 

Etiketler mit ırak operasyon terörist
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