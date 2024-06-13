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MSB Atatürk'ün orijinal imzasını paylaştı: Bilinen imzasından çok farklı...

MSB Atatürk'ün orijinal imzasını paylaştı: Bilinen imzasından çok farklı...
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Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk'ün soyadı kanununun ardından kullanmaya başladığı orijinal imzasını paylaştı. Bu imzanın günümüzde kullanılan imzadan farklı olduğu anlaşıldı.

Dünyanın en fazla bilinen, en fazla kullanılan imzalarından biri. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası.

Hediyelik eşyalardan, posterlere, araç camlarından vücut dövmelerine kadar pek çok alanda kullanılan imzanın orjinal olmadığı yönünde, bazı vatandaşlardan gelen başvuruların ardından Atatürk'ün imzaları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

NTV'den Özden Erkuş'un haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1934 yılındaki soyadı kanunundan sonra kullandığı imzayı paylaştı. İmzanın internet ortamında bulunan çok kullanılan imzadan farklı olduğu görülüyor.

Orjinal imzada sondaki "K" harfinin sağa kavisye aşağıya doğru uzuyor, sıklıkla kullanılan hatalı imzada ise bu kavisin "Atatürk" ifadesinin altına doğru uzandığı görülüyor.

MSB Atatürk'ün orijinal imzasını paylaştı: Bilinen imzasından çok farklı... - Resim : 1


Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Atatürk'ün 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken kullandığı imzalarla, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz sonrasında kullandığı imzaları da paylaştı.

MSB Atatürk'ün orijinal imzasını paylaştı: Bilinen imzasından çok farklı... - Resim : 2

Ayrıca 1928'de harf inkılabından sonra henüz "Atatürk" soyadını almadığı dönemde kullandığı Türk alfabesiyle ilk imzası da paylaşıldı.

NTV

Etiketler MSB atatürk imza Atatürk'ün imzası
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