MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu süreçte PKK'da da çözülme hızlnırken son olarak 2 terörist daha teslim oldu.
HABUR'DAKİ HUDUT KARAKOLUNA TESLİM OLDULAR
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
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