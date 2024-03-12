  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu süreçte PKK'da da çözülme hızlnırken son olarak 2 terörist daha teslim oldu.

HABUR'DAKİ HUDUT KARAKOLUNA TESLİM OLDULAR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

Etiketler MSB duyuru PKK terör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kan donduran olay! Poşete sardığı cesetle 10 gün aynı evde yaşadı Kan donduran olay! Poşete sardığı cesetle 10 gün aynı evde yaşadı İl il 30 büyükşehirdeki son seçim anketi sonuçları İl il 30 büyükşehirdeki son seçim anketi sonuçları Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Türk savunma sanayisinin gurur günü: MİDLAS ilk kez füze ateşledi Türk savunma sanayisinin gurur günü: MİDLAS ilk kez füze ateşledi Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa için alkışlanacak karar Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa için alkışlanacak karar Harvard'da derslere konu olan Türk şirketi iflas etti Harvard'da derslere konu olan Türk şirketi iflas etti Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! 47 yıldır muhtarlık yaptığı mahalle için yeniden aday oldu 47 yıldır muhtarlık yaptığı mahalle için yeniden aday oldu 16 yaşındaki cani kamerada: Elektrik kaçağını test etmek için köpeği fırlattı 16 yaşındaki cani kamerada: Elektrik kaçağını test etmek için köpeği fırlattı Erdoğan ''Son seçimim'' demişti! Bakan Tunç'tan adaylık açıklaması Erdoğan ''Son seçimim'' demişti! Bakan Tunç'tan adaylık açıklaması