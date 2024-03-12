MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu süreçte PKK'da da çözülme hızlnırken son olarak 2 terörist daha teslim oldu.

HABUR'DAKİ HUDUT KARAKOLUNA TESLİM OLDULAR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.