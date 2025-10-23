MSB kaynaklarından Eurofighter iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter uçağı tedarikine ilişkin ''Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirildi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

"İmha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaşmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında sınır ötesinde gerçekleştirdiği faaliyetlere dair bilgi veren Aktürk, "Bu kapsamda mağara, sığınak ve barınak arama-tarama; mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye harekât alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen ‘tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (302 km) ve Menbic'de (400 km) imha edilen tünel uzunluğu 702 kilometreye ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

"1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 24 oldu"

Sınır hattının kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu söyleyen Aktürk, son bir haftada sınır hattında gerçekleştirilen faaliyetlere dair de bilgi verdi. Aktürk, "281 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 24 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 827 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 54 bin 719'a ulaşmıştır. Yine, Hatay hudut hattında bu hafta içerisinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 bin 440 uçaksavar mühimmatı (2440 adet), 40 adet el bombası, 37 fünye, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 1 roketatar ile 3 buçuk kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü riske karşı gerekli önlemlerin alınmasına devam edilecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla 3 yıl uzatıldığını hatırlatan Aktürk, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek. İsrail-Lübnan savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan Barış Gücü'ne 2006 yılından bu yana sağlanan katkı ile Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi amacıyla bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasite inşasına yardım edilmesi çalışmaları sürdürülecektir" diye konuştu.

"Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik İsrail meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyoruz"

İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakı hakkındaki kararına yönelik konuşan Aktürk, "İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca, Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik İsrail meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyor; bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çiziyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır"

Bakanlık kaynakları, Gazze Görev Gücü'nde Türk askerinin de görev yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü'nün (International Stabilization Force-ISF) kurulması planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir."

"Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir"

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedariki ile ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir."

"SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

İHA