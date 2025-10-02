MSB kaynaklarından SDG açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ''Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.'' açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın bir haftalık faaliyetlerine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Boğazköy Şehitliği'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, "Garanti ve ittifak antlaşmaları çerçevesinde, 'Tek millet, iki devlet ve tek yürek' anlayışıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'daki dengeyi bozan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğimizi, hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek, hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyor, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, tüm devlet büyüklerimiz ve komutanlarımız ile şehit Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiği, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahramanlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'KOSOVA OPERATİF İHTİYAT TABURU GÖREVİ DEVRALACAK'

Tuğamiral Aktürk, bölgesel ve küresel barış tesisi çalışmaları, NATO faaliyetleri ile ikili ilişkilere yönelik bilgi vererek, "NATO Kosova Gücü ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında, 25-26 Eylül'de kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal eden İhtiyat Taburumuz 1 Ekim'de, 4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır. Ülkemiz, 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getirdiği NATO Kosova Gücü Komutanlığı görevini ise yarın (3 Ekim) düzenlenecek törenle İtalya'dan devralacaktır. 2'nci kez icra edeceğimiz söz konusu görev, daha önce de olduğu gibi, NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak ve uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirilecektir. Diğer yandan, Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerimiz kapsamında, Senegal'in talebi üzerine, bir deniz karakol uçağımız; 1 Ekim'den itibaren Senegal'in sorumluluğundaki arama-kurtarma sahasında Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama-kurtarma, deniz gözetimi eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Dakar/Senegal’e intikal etmiştir" diye konuştu.

'FİLİSTİN'DE 800 YIL KONULU DERS VERİLECEK'

Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından 'Filistin'de 800 Yıl' konulu ilk ders verilecek, Filistin'in Türk hakimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır" dedi.

'735 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Tuğamiral Aktürk, devam eden operasyon, arama tarama ve hudut ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanlarında Tel Rıfat (262 km) ve Menbic'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır. Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise; 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 735 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram (117.853 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'T-70 HELİKOPTERİ ENVANTERE ALINDI'

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına değinen Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; 5,56 mm piyade tüfeği ile, sırt tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından ise yarın (3 Ekim), T-70 genel maksat helikopterinin envantere alınması planlanmaktadır" diye konuştu.

'SDG'İN ENTEGRASYONU TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin, "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik bakanlığımızın resmi açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi.

'GÜVENLİK BAĞLAMINDA İŞ BİRLİĞİ ELE ALINMIŞTIR'

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüşmesine ilişkin olarak, "Türkiye ve İran uzun bir ortak sınırı ve geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarih ve medeniyeti paylaşan iki komşu ve kardeş ülkedir. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek iş birliği de ele alınmıştır" dedi.

'KARADENİZ'DE VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALIDIR'

Bakanlık kaynakları tarafından, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve sürüklendiği belirlenen bomba yüklü bir İnsansız Deniz Aracı'na (İDA) ilişkin, "Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (Karakol Uçağı, Helikopter, İHA, Tuzla Sınıfı Karakol Gemileri ve Mayın Avlama Gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren; çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir" denildi.

'İKİ HALKIN DA EŞİT HAKLARI BULUNMAKTADIR'

Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin, "Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz. KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.