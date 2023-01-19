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MSB'den ABD ile F-35 görüşmeleriyle ilgili açıklama

MSB'den ABD ile F-35 görüşmeleriyle ilgili açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 görüşmelerinin devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıklarının heyetlerinin F-35 görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Açıklamada ilki Ankara'da yapılan görüşmelerin, ikinci turunun dün Washington'da gerçekleştiği belirtildi. 

Bir sonraki toplantı Ankara'da
Heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, bir sonrası toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Etiketler ABD türkiye msb
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