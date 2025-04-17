MSB'den Yunanistan'a deniz yetki planı tepkisi: ''Uluslararası hukuka aykırı''

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan'ın açıkladığı ''Deniz Mekansal Planlaması''na ilişkin, ''ürk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır'' açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın haftalık faaliyetlerine ilişkin Isparta 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriyelilerin yurtlarında geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini kaydederek, "8 Ocak 2025'te başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 351 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlardan, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1465 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2 bin 351 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 23 bin 709'a ulaşmıştır" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'deki faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek "Uluslararası toplumun, bugüne kadar işe yaramayan tutumunu değiştirmesi ve temel insani değerlere saygı duyması için İsrail'e baskıyı artırması gerekmektedir. Bölgemizde istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulması her zamankinden daha elzemdir" dedi.

'GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTE'

Bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkin, "Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın, 'Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız' şeklindeki sözlerine ilişkin bakanlık kaynakları, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin" dedi.

'BİR NORMALLEŞME DEĞİL'

Bakanlık kaynakları, Suriye'de çatışmasızlık mekanizması kurulması amacıyla İsrail ile yürütülen görüşmelere ilişkin, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki çatışmasızlık mekanizması, bir normalleşme değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır. Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır" ifadelerini kullandı.

'MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'NİN ESAS ALINMASI KARARLAŞTIRILDI'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Karadeniz'in güvenliğine ilişkin gerçekleştirilen toplantıya değinen bakanlık kaynakları, "Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması halinde, gönüllü ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir. Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonunda da sürdürmekte olup, Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla askeri planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dahil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır. Anılan toplantıda, Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle; Türkiye'nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesi'nin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut haliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE-IRAK GÜVENLİK TOPLANTISI OLUMLU GEÇTİ'

Bakanlık Kaynakları, Türkiye-Irak arasında gerçekleşen 5'inci güvenlik toplantısına yönelik ise "Irak'la güvenlik ve terörle mücadeleye odaklı temaslarımızın kurumsallaşmasına katkı sağlayan bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu'nda icra edilmiştir. Söz konusu toplantı, oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır. Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eşgüdüm ve iş birliğinin arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, bir an öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir" bilgilerini paylaştı.

DHA