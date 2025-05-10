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Muğla güne depremle başladı

Muğla güne depremle başladı
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AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre,  Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 14.8 kilometre olarak ölçülürken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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Etiketler  Muğla datça deprem AFAD son depremler
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