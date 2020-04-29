Müjdemizi isteriz! İftardan sonra sahiller vatandaşlara serbest''miş''!

HABER3.COM / ÖZEL

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs son açıklanan rakamlara göre Türkiye'de de 2 bin 992 can aldı.

Koronavirüs için henüz bir kesin tedavi ve aşı yöntemi bulunmamışken Türkiye ile birlikte tüm dünya dört bir koldan hem tedavi ve aşı için hem de mevcut vakalar için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal izolasyonun ilk ve en önemli tedbir olduğu koronavirüs için Türkiye, ilk vakanın görüldüğü 10 Mart gününden bu yana sosyal izolasyonu sağlayabilmek için aralarında sokağa çıkma kısıtlamalarının da yer aldığı pek çok önlem aldı.

Bu önlemlerin arasında en dikkat çekeni ise denize kıyısı olan illerimizde sıcak havalarda vatandaşların hem yürüyüş hem de nefes alabilmek için gittiği sahil şeritlerindeki, piknik, yürüyüş ve spor faaliyetleri oldu.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere pek çok vatandaş bu yasak nedeniyle güneşli günlerde dahi burunlarının dibindeki denize hasret bir kişisel karantina süreci yaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde alınan bu sosyal izolasyon önlemlerine uymamanın ise idari cezası var.

SAHİL YÜRÜŞLERİ YASAĞINA "RAMAZAN" İSTİNASI

Ancak İslam dünyasının en mübarek dönemi olarak kabul edilen Ramazan ayının başlamasıyla bu yasakta "resmi açıklama olmadan" bir gevşetme kararı alındığı ortaya çıktı. Gün içerisinde sahil kenarlarına inmek isteyen insanlar, polis, zabıta ve kırsal bölgelerde jandarmanın uyarılarıyla ve yer yer para cezalarıyla geri çevrilirken akşam iftar saatinden sonra bu katı tutum gevşemeye başlıyor.

İstanbul'un boğazla buluştuğu, Avrupa yakasında İstinye sahilinde iftar saati sonrası yürüyüş yapanlara çevredeki güvenlik güçlerinin sadece "burada olmamanız lazım" gibi hafif sözlü uyarılar yapıldığı gözlemleniyor.

POLİS MEMURU: "TALİMAT ALDIK"

Konuyla ilgili olarak Haber3com muhabirinin, sahil kenarında yürüyüş yapanları önlemediğini fark ederek görüşünü aldığı bir polis memuru "Evet normalde sahil kenarlarında, yürümek, spor yapmak ya da piknik yapmak yasak. Ancak Ramazan nedeniyle sadece yürüyüş yapan vatandaşlara yönelik tutumlar geçici olarak yumuşatıldı. Biz iftar ile sahur arasında gelen talimat doğrultusunda sadece sözlü uyarılarda bulunuyoruz ve birden fazla kişi yan yana yürürken kişiler arasındaki sosyal mesafenin de gözetilmesi gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

Görülen o ki toplam vaka sayısı ( Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam açıklanan son veri ) 114 bin 653 olan Türkiye önümüzdeki günlerde "normalleşme" sürecine geçmeyi planlarken, bir yandan da kişisel karantina nedeniyle evinde kalan vatandaşlara ufak molalarla moral toplamasını sağlıyor.

HABER3.COM / ÖZEL