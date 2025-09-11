  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nesine 2. ve 3. Lig maçları yerli sosyal medya platformu Yaay’da

Nesine 2. ve 3. Lig maçları yerli sosyal medya platformu Yaay’da

Nesine 2. ve 3. Lig maçları yerli sosyal medya platformu Yaay’da
Güncelleme:

Teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, futbolseverlere yeni sezonda yeni içerikler sunmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır spora destek veren ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teknoloji desteği sunan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’inin teknoloji sponsoru olarak, yeni teknolojilerin Türk futbolunda uygulanmasında önemli rol oynuyor. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda destekler sunan Türk Telekom, Nesine 2. Lig ve 3. Lig’in 2025-2026 sezonu boyunca haftanın öne çıkan iki maçını Yaay platformundan canlı yayınlayacak. Futbolseverler maç heyecanını Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu Yaay’da yaşayacak. Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken 13 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da oynanacak Sebat Gençlik Spor – Artvin Hopaspor ile aynı gün saat 19.00’da oynanacak Anagold 24Erzincanspor – Batman Petrol Spor A.Ş. karşılaşmaları Yaay üzerinden canlı yayınlanacak.

Kullanıcılarına farklı ve etkileşimli bir sosyal medya deneyimi sunan Yaay, yeni sezonda spor içeriklerini genişletiyor. Türk Telekom’un dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, 2025-2026 sezonu boyunca Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler Yaay uygulamasını indirip Yaay ana hesabından üye olduktan sonra maçları ücretsiz olarak canlı izleyebilecek. Yaay, sezon boyunca yayınlanacak 2. ve 3. Lig maçlarıyla futbolseverlere hem sosyal medya etkileşimi hem de canlı yayın keyfini bir arada sunarak farklı bir izleme deneyimi yaşatacak.  

Futbolseverler maç heyecanını Yaay’da yaşıyor

Türk Telekom’un yerli, dinamik ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, futbol tutkusunu ve sosyal medya deneyimini tek çatı altında buluşturuyor. Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken 13 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da oynanacak Sebat Gençlik Spor – Artvin Hopaspor ile aynı gün saat 19.00’da oynanacak Anagold 24Erzincanspor – Batman Petrol Spor A.Ş. karşılaşmaları Yaay üzerinden canlı yayınlanacak. Tüm sezon boyunca haftanın öne çıkan mücadeleleri Yaay’da futbolseverlerle buluşmaya devam edecek. 

text-ad
Etiketler yaay türk telekom
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçilmişti... BYD'den büyük fırsat kampanyası Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçilmişti... BYD'den büyük fırsat kampanyası 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Baştan aşağı herşeyiyle değişti! Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Baştan aşağı herşeyiyle değişti! İstanbul'da fuhuş çetesine eş zamanlı baskın İstanbul'da fuhuş çetesine eş zamanlı baskın Konserleri bir bir iptal edilen Manifest grubundan flaş karar Konserleri bir bir iptal edilen Manifest grubundan flaş karar Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi Anayasa Mahkemesi'nden Murat Çalık kararı Anayasa Mahkemesi'nden Murat Çalık kararı Eylül ayının 0 faizli banka kredileri belli oldu: 90 bin TL faizsiz kredi veren bile var! Eylül ayının 0 faizli banka kredileri belli oldu: 90 bin TL faizsiz kredi veren bile var! Can Holding operasyonunda el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı Can Holding operasyonunda el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan olay iddia: Operasyonu önlemek için kendini paralayanlar oldu AK Partili Şamil Tayyar'dan olay iddia: Operasyonu önlemek için kendini paralayanlar oldu Poligonda şoke eden olay: Polis her yerde 16 yaşındaki çocuğu arıyor Poligonda şoke eden olay: Polis her yerde 16 yaşındaki çocuğu arıyor Hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın tescilli güzelinin değişimi herkesi şaşırttı Hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın tescilli güzelinin değişimi herkesi şaşırttı Meteoroloji'den sarı alarm: Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den sarı alarm: Kuvvetli geliyor! İskenderun'da şehit olan 2 askerin otopsi raporu şoke etti! İskenderun'da şehit olan 2 askerin otopsi raporu şoke etti! Mesut Yar, Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi Mesut Yar, Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi; sevgilisine özlemini haykırdı Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi; sevgilisine özlemini haykırdı Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti!