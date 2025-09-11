Nesine 2. ve 3. Lig maçları yerli sosyal medya platformu Yaay’da

Teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, futbolseverlere yeni sezonda yeni içerikler sunmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır spora destek veren ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teknoloji desteği sunan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’inin teknoloji sponsoru olarak, yeni teknolojilerin Türk futbolunda uygulanmasında önemli rol oynuyor. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda destekler sunan Türk Telekom, Nesine 2. Lig ve 3. Lig’in 2025-2026 sezonu boyunca haftanın öne çıkan iki maçını Yaay platformundan canlı yayınlayacak. Futbolseverler maç heyecanını Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu Yaay’da yaşayacak. Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken 13 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da oynanacak Sebat Gençlik Spor – Artvin Hopaspor ile aynı gün saat 19.00’da oynanacak Anagold 24Erzincanspor – Batman Petrol Spor A.Ş. karşılaşmaları Yaay üzerinden canlı yayınlanacak.

Kullanıcılarına farklı ve etkileşimli bir sosyal medya deneyimi sunan Yaay, yeni sezonda spor içeriklerini genişletiyor. Türk Telekom’un dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, 2025-2026 sezonu boyunca Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler Yaay uygulamasını indirip Yaay ana hesabından üye olduktan sonra maçları ücretsiz olarak canlı izleyebilecek. Yaay, sezon boyunca yayınlanacak 2. ve 3. Lig maçlarıyla futbolseverlere hem sosyal medya etkileşimi hem de canlı yayın keyfini bir arada sunarak farklı bir izleme deneyimi yaşatacak.

Futbolseverler maç heyecanını Yaay’da yaşıyor

