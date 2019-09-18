Nurettin Yıldız'dan kadınlarla ilgili olay yaratacak sözler

Sosyal Doku Derneği Kurucu Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, sosyal medyada takipçisi bir kadından gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna skandal ifadelerle yanıt verdi. Kadınların araba sürmesinin “ahlaki sıkıntı” yaratabileceğini iddia eden Yıldız, yanlarında mahremleri olmadan” kadınların 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının haram olduğunu söyledi.

Daha önce de “6 yaşındaki çocuk evlenebilir”, “Asansörde halvet olur”, “Dayak yiyen kadın şükretsin” şeklinde skandal ifadeler kullanan ve birçok kesimin tepkisini çeken Sosyal Doku Derneği Kurucu Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, bu sefer de kadınların araba sürmesinin “ahlaki sıkıntı” yaratabileceğini söyledi.

Bir kadın takipçisinden gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna Yıldız, “Diyoruz ki araç kullanmanın kadını erkeği olmaz. Eğer bir toplumda bir örfte kadınlar araç kullanıyorlarsa erkekler gibi kullanırlar. Ama araba kullanmanın kadına ahlaki bir risk getirme ihtimali olan bir ortam söz konusuysa, savaş ortamı gibi, devletin otorite zafiyeti gösterdiği bir bölge olması gibi bir sıkıntı varsa bu kadının zaten kendi iffetiyle ilgili düşünmesi gereken, can sağlığı ile ilgili düşünmesi gereken bir mesele” şeklinde yanıt verdi.

Kadınların “yanlarında mahremleri olmadan” 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının haram olduğunu ileri süren Yıldız, “Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km. den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadında olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır. İstanbul'dan Bolu'ya bir hanımefendi araç kullanarak, veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez” ifadelerini kullandı. Yıldız’ın bu açıklamaları sosyal medyada tepkilere yol açtı.