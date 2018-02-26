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  3. 26 Şubat 2018 21:41

O illerimizde okullara kar engeli... Tatil edildi !

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedneiyle eğitime 1 gün ara verildi.

O illerimizde okullara kar engeli... Tatil edildi !
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Edirne'den sonra Kırklareli'nde de eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili  olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi. Kofçaz Kaymakamı Ahmet Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın bir gün ara  verildiğini söyledi.

Demirköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak ise kaymakamlık tarafından  olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını  belirtti. Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi  bekleniyor.

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