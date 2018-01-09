Bakan Arslan Banliyö hatları için tarih verdi
Bakan Arslan Banliyö hatları için tarih verdi
Rus askerler Türkiye'den yardım istedi !
Rus askerler Türkiye'den yardım istedi !
Rusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Rusya ve İran Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Milyonlarca stajyeri ilgilendiren haber ! Zam yapıldı...
Milyonlarca stajyeri ilgilendiren haber ! Zam yapıldı...
Saadet Partili Yaman hakkında flaş karar
Saadet Partili Yaman hakkında flaş karar
''Savaş çıkıyor'' derken el sıkıştılar !
''Savaş çıkıyor'' derken el sıkıştılar !
50 milyon liralık dev AVM zararına satıldı
50 milyon liralık dev AVM zararına satıldı
MHP lideri Bahçeli yarın Beştepe'ye çıkıyor
MHP lideri Bahçeli yarın Beştepe'ye çıkıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Ocak 2018 19:22

Öğrenciler fenalaştı... Karantinaya alındı !

Sultanbeyli'de bir liseye yakın arazide nereden atıldığı belli olmayan kimyasal gaz yüzünden 6 öğrenci zehirlendi.

Öğrenciler fenalaştı... Karantinaya alındı !
A+ A-

Sultanbeyli’de liseye yakın bir arazide yaşları küçük iki kişi tarafından atılan ve kimyasal madde içerdiği iddia edilen biber gazından 4’ü öğrenci 6 kişi zehirlendi. Zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre yaşları 18’den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını okuldan çıkan bazı öğrencilerin üzerine doğru sıktı. Sıkılan gaz nedeniyle 4’ü öğrenci 2’si öğretmen 6 kişi zehirlenerek Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedbiren hastanenin acili ilk etapta karantinaya alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gazı atılan 2 kişi gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

4’Ü ÖĞRENCİ 2 ÖĞRETMEN KOKUDAN RAHATSIZLANMIŞ

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen “4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili” diye konuştu.

öğrenci , karantina , hastane , lise
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM