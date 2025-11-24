Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmen ataması yapıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Atandığını öğrenen öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katıldı. Programda 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu güzel mekanda misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Her birimiz üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi yıllardır olduğu gibi bugün bir kez daha minnetle özlemle yad ediyoruz. 81 ilimizdeki bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum.

Bilhassa kendilerini her Öğretmenler Günü'nde milletçe hüzünle, hasretle ve minnetle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.

Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız.

Genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine öğrencilerine ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Birazdan kurasını çekeceğimiz genç öğretmenlerimiz ulvi bir mesleğe adım atıyorlar. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır.

Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik yapar kimi zaman babalık kimi zaman da arkadaşlık eder.

Öğretmenlerimizin ilim irfan ve ahlak meşalesini taşıdığı müddetçe ülkemizin ufku da sonuna kadar açıktır.

Son dönemde yapay zeka devrimiyle birlikte teknolojideki değişim artık baş döndürücü oranlara ulaştı. Sonunu kimsenin ön göremediği bir belirsizliğe doğru insanlık olarak hızla yol alıyoruz.

Usul esasa mukaddemdir ilkesiyle hem doğru açıdan bakacağız hem de çocuklarımızın eğitimine sağlıklı yöntemlerle yaklaşacağız.

Öğretmenlere haklarını teslim etmek bizim asli vazifemizdir. Son 23 yılda hep böyle bir çabanın içinde olduk. Eğitimin niteliğini artırmak eğitimin önündeki engelleri ve yasakları kaldırmak öğrencilerimiz arasında fırsat eşitliğini sağlamak için ilk günden beri çalışıyoruz.

Okullarımızda görev yapan öğretmen sayısında da ciddi artışlar oldu. 2002'den bu yana 823 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık. Şuan resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aşmıştır. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde tandı.

Yüzde 99, 6 - 14 yaş arası okullaşma oranı ile OECD ortalaması olan yüzde 98'in üzerine çıktık.

Birkaç puan oy uğruna her alanda olduğu gibi eğitimde de popülizmin sınırlarını zorlayan siyasi rakiplerimize rağmen bunu inşallah başaracağız.

ATAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edildi. Ekranda ismini gören öğretmenler büyük sevinç yaşadı.

Adaylar, e-Devlet'te bulunan "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden atama sonuçlarını sorgulayabilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.