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Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin merakla beklediği il içi atama sonuçlarını açıkladı.

İl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.

Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek. 

Etiketler öğretmen il içi atama sonuçları meb milli eğitim bakanlığı
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