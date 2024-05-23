Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin merakla beklediği il içi atama sonuçlarını açıkladı.
İl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.
Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.
İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.
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