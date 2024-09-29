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Okullar için ilk ara tatil için tarih belli oldu

Okullar için ilk ara tatil için tarih belli oldu
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Yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ilk ara tatil tarihini açıkladı.

MEB yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatilin 11-15 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.

Yeni eğitim öğretim döneminde okullar 9 Eylül tarihinde açıldı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek. Ancak ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihinde yapılacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 20 Haziran 2025 tarihinde ise okullar kapanacak.

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

Etiketler ara tatil eğitim meb milli eğitim bakanlığı ara tatil tarihleri sömestr
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