Okullar için ilk ara tatil için tarih belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ilk ara tatil tarihini açıkladı.
MEB yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatilin 11-15 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.
Yeni eğitim öğretim döneminde okullar 9 Eylül tarihinde açıldı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek. Ancak ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihinde yapılacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.
İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 20 Haziran 2025 tarihinde ise okullar kapanacak.
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol