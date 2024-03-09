Okullarda ara tatil için karar verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ara tatiller için "değerlendirip iptal edebiliriz" demiş ve değerlendirme süreci için MEB tarafından internette bir anket başlatılmıştı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ara tatillerin kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunda öğretmen, öğrenci, ve velilerin kendilerine bildirdikleri görüşü açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 Kasım 2023 tarihinde katıldığı TRT Haber özel yayınında "ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok" demişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Tekin bundan sadece 14 gün önce, 11 Kasım 2023 tarihinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Hatta 23 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketini erişime açmış ve ara tatil değerlendirme anketi ile ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusunu sormuştu.

İşte MEB'in bu anketine gelen yanıtlar belli oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki haberlerle ilgili konuştu. Yelkenci, "Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerekse de veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler" dedi.

Yelkenci, sosyal medya üzerinden çok fazla dezenformasyon olduğuna işaret ederek, “Sahte haberler çok yapılıyor. Hikayeden haber siteleri var. Orada okunmak için yazıyorlar, haberin doğruluk yanlışlık hassasiyeti, ahlakı yok. Bize de bu haberler üzerine sorular geliyor. İşte ara tatilleri kaldıracakmışız. Konuşmadığımız bir şey. Biz eğitimle ilgili her konuyu takip ediyor, izliyoruz. Buna ara tatil de dahil. Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenciler, gerek veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler” diye konuştu.

"BUNU YAPMAZSANIZ BU NESİLLERİ YETİŞTİREMEZSİNİZ"

Öğretmen Akademilerinin amacının öğretmenleri bulundukları çevrenin dışına çıkartarak farklı bir enerji yakalamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Yelkenci, “Türkiye yüzyılında öğretmen olmak ile ilgili hatırlatmalarda bulundum, bunları sizler genişletebilirsiniz. Ben sadece bazı hususları değerli öğretmenlerimizin dikkatine çekmek istedim. Öğretmen Akademilerinin amacı öğretmenlerimizi, bulundukları çevrenin dışarısına, kendi rutinlerinin dışına çıkartmak. Mesela böyle tarihi bir mekanda farklı bir enerji hissediyorsunuz. Çıkın gidin arkadaşlar. İstanbul’da Şile’den Sultanahmet’e giden öğretmenlerimiz vardı. Çünkü oradaki enerji başka bir şey. Bu tarihi binada yüzyılların birikimi var. Bu sizi iyileştirecek. Bağcılar Belediyesi, 30-40 yıl boyunca Bağcılar’da oturmuş fakat halen boğazı görmemiş vatandaşlara boğazı gezdirdi. Ben, yaklaşık 30 yıldır Kastamonu’dan yılda birkaç kez geçerim. Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisini daha geçen sefer geldiğimizde gördük. Kendime yazıklar olsun dedim, 30 yıldır Kastamonu’dan gelip geçiyorsun, sen bu camiyi nasıl görmezsin dedim. Türkiye’deki 5 tane çivisiz ahşap camiden bir tanesi ve en güzeli. Kastamonu gibi tarihi dokusu muhteşem olan bir şehrin farkına varsın öğretmenlerimiz. O şehirde yaşasın. O şehrin tarihi mekanlarını gezsin, ziyaret etsin. Bunu hem yaşayın, hem de içinizde yaşatın. Bunu yaparsanız şehri doğru kuran, tabiatı dikkate alan, afetleri dikkate alan, şehirleri doğru kuran nesiller yetiştirmiş olursunuz. Bunu yapmazsanız bu nesilleri yetiştiremezsiniz” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise “Bakanlığımız öncülüğünde başlatılan ve pilot iller arasında yer alan Kastamonu’muzda Öğretmen Akademileriyle, kıymetli öğretmenlerimizin alanında öne çıkmış, Türkiye’nin çok değerli kişileriyle aynı zamanda şehrimizin dokusunu hissedebileceğimiz ve hissettiğimiz ruhu ve irfanı gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz mekanlarda buluşturarak, onlardan istifade edip, o birikimleri öğrencilerimize aktarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yelkenci, tarihi okul binasını ve okulda oluşturulan müzeyi gezdi.

İHA