Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu

Yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ilk ara tatil tarihini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatil tarihi netleşti.

Yeni eğitim öğretim döneminde 9 Eylül tarihinde açılan okullar ilk ara tatile 11 - 15 Kasım tarihleri arasında girecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilsonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 20 Haziran 2025 tarihinde ise okullar kapanacak.

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

2025'in resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı

Milyonlarca çalışanın merak ettiği 2025 yılı resmi izin tarihleri ve çalışanlara 15 gün izinle 1,5 ay tatil yaptıracak tarihler belli oldu.

2025 yılı için geri sayım başlarken milyonlarca çalışan bir taraftan yeni yıl zamlarını diğer taraftan da 2025 yılı izin tarihlerini hesaplamaya başladı bile.

2025 yılında çalışanlar 15 gün yıllık izin kullanarak toplamda 45 gün tatil yapabilecekler

İşte 2025 yılının resmi tatilleri ve 15 gün izinle 45 gün izin yaptıracak o tarihler:

2025 yılı yılbaşı tarihi

Yılbaşı (1 Ocak) Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tatili ister günübirlik gezilerle değerlendirilir, istenirse de hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük uzun bir tatile çevrilebilir.

2025 yılı Ramazan Bayramı tarihi

30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili, 1 Nisan Salı günü bitiyor. Bu tatili daha uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler, haftanın kalan 3 gününü de izin alarak 9 günlük bir tatile çıkarabilir.

2025 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi

23 Nisan hafta ortasına denk geliyor. İsteyenler hafta başı 2 gün izin alıp bu bayramı 5 günlük uzun bir tatil haline getirebilirler.

2025 yılı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tarihi

1 Mayıs 2025 yılında perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü de 1 günlük izin alınarak bu tatil de 4 günlük biraz daha uzun bir tatile dönüştürülebilir.

2025 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi

19 Mayıs, 2025 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Böylece izin kullanmaya gerek kalmadan 3 günlük kısa bir tatil planlamak mümkün olacak.

2025 yılı Kurban Bayramı tarihi

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran cuma günü başlıyor, 9 Haziran sona eriyor.. Ancak bu bayramı da uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler 4 gün izin alıp 9 günlük bir tatil yapabilecekler.

2025 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tarihi

15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor. Çalışanların pazartesi günü de izin alması halinde, 4 günlük bir tatil elde etmeleri mümkün olacak.

2025 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı

2025 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu planı yapmak isteyenlerin kullanacağı kısa bir tatil olarak görünüyor.

2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Ancak isteyenler hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük daha uzun bir tatil yapabilirler.